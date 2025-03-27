Denetime takılınca ''Ehliyetimi evde unuttum'' dedi, olmadığı ortaya çıkınca da 'Kardeşimin var'' dedi

Belgesiz motosiklet kullanan sürücüye belgesiz araç kullanmak, kask takmamak ve yasak noktadan U dönüşü yapmaktan 20 bin 663 TL, motosiklet sahibine de 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 39 bin 340 TL para cezası uygulandı.