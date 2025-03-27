Denetime takılınca ''Ehliyetimi evde unuttum'' dedi, olmadığı ortaya çıkınca da 'Kardeşimin var'' dedi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik ekipleri tarafından durdurulan ve ehliyetinin olduğunu, evde unuttuğunu söyleyen motosiklet sürücüsü ehliyetinin olmadığı ortaya çıkınca, ‘kardeşimin var’ dedi. Motosiklet sürücüsüne sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanmak, yasak noktadan U dönüşü yapmak suçlarından 20 bin 663 TL para cezası uygulandı.
Antalya Caddesi eski kaymakamlık önünde uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini gören motosiklet sürücüsü, kaçmak istese de önünde ve arkasındaki araçlardan dolayı amacına ulaşamadı.