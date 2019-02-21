Deniz Baykal yemin etti
Anadolu Ajansı
CHP Milletvekili Deniz Baykal, 24 Haziran seçimlerinin ardından sağlık sorunları nedeniyle ertelenen milletvekili yeminini bugün Genel Kurul'da etti.
-
1
Bugünün özel bir gün olduğunu dile getiren Gök, "Türk siyasetinin duayeni, TBMM'nin geçici başkanlarından değerli devlet adamı, değerli büyüğüm Sayın Deniz Baykal'ı, bugün, uzun bir aradan sonra TBMM'de görmekten büyük bir mutluluk diliyorum. Aramız hoş geldiniz" dedi. Gök, Deniz Baykal'ı, milletvekili yemini etmek üzere kürsüye davet etti.
-
2Baykal, tekerlekli sandalyede, görevlilerin yardımıyla kürsüye geldi. Bu arada milletvekilleri Baykal'ı ayakta alkışladı. Baykal, kürsüye gelirken milletvekillerini eliyle selamladı.
-
3
Yeminin ardından da Genel Kurulda bulunan milletvekilleri Baykal'ı yine alkışladı.
-
4
Levent Gök, "Sayın Baykal bugün hepimize büyük bir mücadele örneği göstermiştir. Kendisine sağlık ve esenlikler dilerim" dedi.
-
5
Baykal, kürsüde kulağındaki 'bluetooth' kulaklığa oğlu tarafından okunan yemin metnini okudu.
-
6
Yemin sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Geçici Başkanı Celal Adan da Genel Kurulda hazır bulundu.
-
7
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, bazı milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yemini izledi. Eşi Olcay Baykal ile bazı milletvekillerinin yemin sırasında duygulandığı görüldü.
-
8
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yemin sırasında Genel Kurul'da hazır bulundu. CHP lideri yemin etmesinin ardından Baykal'ı Meclis kapısına kadar uğurladı. AK Parti'nin kulis noktasından geçerken iktidar milletvekilleri de Baykal'a eşlik etti.
-
9
24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde Antalya'dan milletvekili seçilen Baykal sağlık sorunları nedeniyle yemin edememişti.
-
10
16 Ekim 2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürülen Deniz Baykal, yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitmişti.
-
11
Geçen 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen Deniz Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
-
12
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanmasının öngörüldüğünü açıklamıştı.
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29