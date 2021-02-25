Deniz çekilince ortaya çıktı: Her yıl görebiliriz

Marmaris'in kırsal bölgelerinde deniz 1,5 metreye yakın çekildi. Kısmi çekilme sonucu sığ bölgelerde adacıklar ortaya çıktı. Bu durumun deprem veya tsunami belirtisi olmadığını belirten uzmanlar, durumu Marmaris'in jeofizik yapısına bağlıyor.

Abone ol Paylaş









DHA 25.02.2021 - 15:17

Muğla'nın Marmaris ilçesi ve kırsal mahallelerdeki kıyı kesimlerde denizin çekilinde adacıklar ortaya çıktı.

Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahili ile Selimiye, Bozburun, Orhaniye, Söğüt ve Adaağzı gibi kıyısı olan kırsal mahallerinde deniz 50 santim ile 1,5 metre arasında çekildi.

İlçenin beş kilometre kırsalında bulunan Adaağzı mevkii açıklarında, denizin kısmi çekilmesiyle küçük adacıklar görüldü. Adacıklar martı ve çeşitli kuşların adresi haline gelirken, Marmaris merkezindeki Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde de iskelelerin temelleri açığa çıktı.

Sahilde oltayla balık avlayan, plajda manzara seyredenler ve yürüyüş yapanlar, denizin çekilmesiyle oluşan görüntüleri, cep telefonlarıyla çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.





Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, olayın deprem habercisi olduğu iddialarını yalanladı. Deniz çekilmesinin Güney Ege ve Yunanistan adalarında meydana gelen depremlerle hiçbir alakası olmadığını söyleyen Beyaz, "Son yıllarda deniz çekilmeleri çok arttı. Gökova ve Güney Ege Bölgesi'nin kıyı gören şehirlerinde bu çekilmeleri görüyoruz. Yaptığımız incelemelerde son depremlerle değil atmosferik basınçlarla alakalı olduğunu görmekteyiz" dedi.

Sıcaklıklardaki yükselişe dikkat çeken Beyaz, "Kış aylarında bahar ve yaz mevsimleri yaşamaktayız. Alçak basınç olduğu için kasım sonu ile mart arası bu çekilmeleri çok daha net görüyoruz. Bu çekilmeler deprem veya tsunami gibi belirtiler değildir. Marmaris'in jeofizik yapısı farklı olduğu için her yıl bu çekilmeleri göreceğiz. İlçe halkı deprem olacak endişesi yaşamasın, korkmasına gerek yok, tamamen doğal bir durum" ifadelerini kullandı.

Paylaş







