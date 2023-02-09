Deniz çekilmesi neden olur? Deniz çekilmesi deprem alameti mi? Bilim insanları açıklamıştı

Seferihisar ilçesinin bazı bölgelerinde deniz 25 metre çekildi.Panik yaşayan Sığacıklı vatandaşlar, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depremi ile tsunami felaketini hatırlatarak bu durumun deprem işareti olup olmadığını sorguluyor.
Bilim insanları, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda her yıl bu dönemde kuzeyli rüzgarlar ve yüksek basınç sebebiyle benzer deniz çekilmelerinin görüldüğünü söyleyerek, endişelenecek bir durum olmadığına işaret etmişti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, hafta içinden bu yana devam eden deniz suyundaki çekilmenin sert poyraz ve gelgite bağlı basınçtan kaynaklandığını ifade etti.
Bu durumun neredeyse her yıl şubat ve mart aylarında tekrarlandığını vurgulayan Yaşar, "Poyraz başta olmak üzere biraz gelgit ve biraz da yüksek basınç nedeniyle ama asıl neden kuzeyli rüzgarlar. Yani her yıl bu aylarda olan olağan bir durum. Lodos dönemlerinde de bunun tam tersi olarak sular 60 santimetreye kadar yükselerek Mavişehir ve İkinci Kordon'u su basmasına neden olur" dedi.