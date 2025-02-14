Deniz dibinde kurdeleyle bağlanmış İncil buldular: Böylesiyle ilk kez karşılaştık
Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyeleri, Konyaaltı Sahili'nde yaptıkları dalışta kurdeleyle bağlanmış İncil buldu. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Denize her şey atılıyor ve sürekli kirletiliyor. Milyonlarca insanın inandığı kutsal bir kitap dahi denize atılmış" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi öğrencileri ile Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın farklı noktalarında deniz dibine dalışlar yapıyor. Prof. Dr. Gökoğlu ve topluluk üyesi öğrenciler, bu dalışlarda zaman zaman farklı nesnelerle karşılaşıyor.