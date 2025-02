Deniz dibinde kurdeleyle bağlanmış İncil buldular: Böylesiyle ilk kez karşılaştık

''DENİZ ÇÖPLÜK DEĞİL''

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, atılan her şeyin denizi kirlettiğini belirterek, "Poyrazın hemen ardından dalış yaptık. Suda bir yer değişimi olduğu için su çok berraktı. Görüş 50-60 metre kadar vardı. Medüzlerin çoğalma dönemi. Her yer kuş tüyü gibi medüz doluydu. Çok sayıda balık görüntüledik. Dönüş sırasında da öğrencilerimiz kurdeleyle sarılmış bir İncil buldu. Denize her şey atılıyor ve sürekli kirletiliyor. Milyonlarca insanın inandığı kutsal bir kitap dahi denize atılmış. Deniz çöplük değil" dedi.