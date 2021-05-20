Deniz dibini saran 'Deniz salyası' görüntülendi

"OKSİJENİN OLMADIĞI YERDEN BALIKLAR UZAKLAŞIYOR"

İstanbul'un tüm çevresinde dalış yaptığını belirten Şahintürk, "Şunu söylemem gerekir; İstanbul'un her yeri aynı. Çünkü su sürekli yayılım gösteriyor ve kirlilik dağılıyor. Bu nedenle artık neredeyse dalışlarda balık göremiyoruz. Çünkü suda oksijen olmadığından, deniz salyasından dolayı balıklar uzaklaşıyor. Deniz salyasının son zamanlarda gündem olmasının nedeni ise salyaların artık deniz yüzeyine çıkması. Mart ayındaki dalışlarımızda da salyaları görüyorduk ancak artık yüzeye çıkıyor. İnsanların deniz manzarası bozulduğu için artık daha çok gündem oluyor" diye konuştu.