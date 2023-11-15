Deniz Harp Okulu kapılarını açtı | Mavi Vatan onlara emanet
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okul Komutanlığı kapılarını basın mensuplarına açtı.Öğrencilerin öğle yemeğinden sonra temel denizcilik eğitimleri izlendi. Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser'in komutasında verilen eğitimde öğrencilere gemi kumandası, taktik muhabere, iki gemi arasında malzeme nakli, posta çantası alma verme gibi temel eğitimlerin verilişi görüntülendi.
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla 18 Kasım 1773'te Kasımpaşa'da kurulan Deniz Harp Okulu (DHO), 250'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.