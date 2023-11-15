Deniz Harp Okulu kapılarını açtı | Mavi Vatan onlara emanet

Tenis takımı antrenörü Albay Özgür Akar da kız ve erkek öğrenci takımlarının antrenmanlarını kapalı ve açık kortta haftada üç gün yaptıklarını ifade ederek, "Takımımız harp okulları arası spor müsabakalarında üç sene üst üste şampiyon olmuştur. Ayrıca üniversiteler arasında müsabakalara katılmaktayız." dedi.



​​​​​​​DHO'da, "Araştırmacı, sorgulayıcı, değişim ve gelişime açık, devam eden ve gelişerek devam edecek olan MİLGEM'de (Milli Gemi Projesi) aktif rol alacak mühendislerini kanunlara ve amirlere mutlak itaat eden, doğru karar verme yeteneğine ve vazife bilincine sahip geleceğin Barbaros'larını yetiştirmek." şeklindeki misyonu doğrultusunda eğitimler sürüyor.