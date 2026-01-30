Deniz İbişler'in son görüntüsü ortaya çıktı: Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a yürüyüp denize atlamış!
30.01.2026 11:15
İHA
İstanbul'da günlerdir kayıp olarak aranan Deniz İbişler isimli gencin, Beşiktaş'ta denize atladığı görüntüler ortaya çıktı. Polis, Deniz İbişler'in denize atladığı yerde çalışma başlattı.
İstanbul'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in Beşiktaş'ta denize atladığı ortaya çıktı.
DENİZ İBİŞLER ALTI GÜNDÜR ARANIYORDU
Altı gündür kayıp olarak aranan Deniz İbişler olayında yeni bir gelişme yaşandı.
Deniz İbişler’in 25 Ocak 2026 gecesi saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Sahilinde denize atladığı belirlendi.
MECİDİYEKÖY'DEN BEŞİKTAŞ'A YÜRÜMÜŞ
Deniz İbişler'in Beşiktaş'a gelmeden önce Mecidiyeköy'de yürüdüğü anlara ait görüntüleri de güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Genç adamın kaybolmadan yürüdüğü rotadan tespit edildi.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN ROTASI ÇIKARILDI
Polis, saatler süren güvenlik kameralarını izleyerek takibe ettiği İbişler'in son olarak Beşiktaş'a kadar anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, Mecidiyeköy durağında inen İbişler'in, daha sonra Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi istikametine doğru tek başına yürüdüğü görülüyor.
BEŞİKTAŞ SAHİLİNDEN DENİZE ATLAMIŞ
İbişler'in Beşiktaş sahiline geldiğinde ise denize atladığı belirlendi.
Üniversiteli gencin denize atladığı an, bir kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
DENİZDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞ
25 Ocak gecesi Beşiktaş Sahilinden denize atlayan Deniz İbişler'in görüntüleri ortaya çıkmasının ardından bu sabah itibariyle Beşiktaş sahilinde Sahil Güvenlik ve deniz polisi arama çalışması başlattı.