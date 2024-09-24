Deniz kahverengiye döndü: Balık ölümleri devam ediyor

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor. Deniz kahverengiye dönerken belediye ekipleri ise temizlik çalışmalarına devam etti.

Deniz kahverengiye döndü: Balık ölümleri devam ediyor - 1

20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deniz kahverengiye döndü: Balık ölümleri devam ediyor - 2

Bugün Konak ilçesindeki Pasaport iskelesi önlerinde denizin renginin kahverengiye döndü.

Denizde ölü balıkların da bulunduğu görüldü.

Deniz kahverengiye döndü: Balık ölümleri devam ediyor - 3

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma yürütüyor.

Deniz kahverengiye döndü: Balık ölümleri devam ediyor - 4

NE OLMUŞTU?

İzmir Körfezi'nin Bayraklı ilçesi Turan mevkisinde 20 Ağustos'ta sahile ölü balıklar vurmuş, ardından kötü koku sorunu baş göstermişti. Her iki duruma, Bayraklı'nın yanı sıra Karşıyaka sahilinde de rastlanmıştı.

İnceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgeden ve körfez açıklarından deniz suyu numuneleri almış, ilk değerlendirmelerin ardından balık ölümlerinin, sudaki kirlilik ve buna bağlı oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı açıklanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı, geçen hafta Bakan Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleşmişti.

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