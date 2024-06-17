Deniz kaplumbağaları geldi, denizanaları sahilleri terk etti

Denizanalarının beklendiği gibi haziran ayı başında sahillerden temizlendiğini kaydeden Prof. Dr. Deniz Ayas, şöyle konuştu:

“Şu an sahillerimizde denizanası yok. Mersin Körfezi'nde denizanalarının sayıları, son 10 yıldır giderek artıyor. Özellikle 'göçmen denizanası' dediğimiz 'rhopilema nomadica' türü çok artıyor. Şubat ayında artan bir popülasyon var ve nisan sonuna kadar kalıyor. Bu sene de benzer bir şey gördük. Nisan ayı sonunda da havaların ısınması ve yeşil deniz kaplumbağalarının gelmesiyle sahilleri terk ettiler. Deniz kaplumbağaları, caretta carettalar, bunlarla besleniyor. Açıkta 300-400 kulaçta hala varlar. Eğer akıntılarla sahile taşıma olmazsa, yaz aylarında Mersin sahillerinde denizanası görmeyi beklemiyoruz. Her zaman turizmi etkileme potansiyeli olan bu türün bu sene turizmi etkilemesini beklemiyoruz.”