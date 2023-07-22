Deniz kaplumbağaları için önlemler artıyor: 25 sahilde gece yasağı
Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının korunması, yavruların güvenle denize ulaşabilmeleri amacıyla Akdeniz ve Ege kıyılarındaki 25 kumsala, günbatımından gün doğumuna giriş yasağı uygulanıyor. Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'daki 25 kumsalda yavru deniz kaplumbağaların yuvadan çıkış sürecinin başlamasıyla önlemler artırıldı. Yasaklar 30 Eylül'e kadar devam edecek.
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli kritik tehlike altındaki türler arasında gösterdiği 7 tür deniz kaplumbağasından yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ve iribaş deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) büyük bölümü Türkiye'de olmak üzere, Akdeniz Havzası'nda yuvalıyor.