Deniz kaplumbağaları için önlemler artıyor: 25 sahilde gece yasağı

Yuvalardan yavru çıkışlarının başlamasıyla birlikte ilgili valilikler tarafından bölgelerdeki jandarma, emniyet gibi kolluk birimleri ve ilgili makamlara genelgeler gönderilerek, geceleri sahile insan ve araç girişi yasağından ışık yasağına kurallar yeniden hatırlatıldı.