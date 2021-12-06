Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor

Artvin’de deniz kıyısındaki 8 metre yükseklikteki dev kayanın üzerine yapılan balıkçı barakası dikkat çekiyor. Sahilden 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanabilen baraka görenleri şaşkına çeviriyor.

Haberler - İHA 06.12.2021 - 10:47

Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor - 1

’in Arhavi ilçesinde denizin içinde bulunan balıkçı barakası, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor - 2

İlçenin Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde bulunan baraka, kıyıdan 20 metre mesafede yer alıyor.

Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor - 3

Limandan 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanan ahşap barakaya merdiven yardımıyla çıkılabiliyor.

Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor - 4

Barınağın bütün parçalarının tekneyle tek tek taşınarak yapıldığı öğrenilirken, mahalle sakinlerinin pandemi döneminde eğlence olması için yaptıkları baraka şimdiden görenleri kendine hayran bırakıyor.

Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor - 5

Manzarası ve ilginç mimarisiyle ender rastlanan barakayı görenler hemen fotoğrafını çekiyor.

Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor - 6
Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor - 7
Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor - 8
Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor - 9

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