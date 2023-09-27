Deniz manzaralı mezar için birbirine girdiler: Bir kişi hastanelik oldu
Yapımına başlanan yeni mezar yeri için Trabzonlular, hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezarlık sahibi olmak için sıraya girdi. Ön talep yaparak başvuranlar, mezar yerlerinin tespiti sırasında hem kendi aralarında hem de görevliler arasında gerginlik yaşadı. Bir kişi ise fenalaşarak ambulansa konularak tedavi altına alındı.
Trabzon'un Boztepe Mahallesinde Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan deniz manzaralı mezarlık alanına yoğun talep olunca Büyükşehir Belediyesi çareyi yeni mezar sahası açmakta buldu.