Deniz salyası ağları duman etti: Balıkçılık bitti

“MARMARA’NIN DURUMU NE OLACAK?”

Deniz salyasının 4 aydır başlarına bela olduğunu kaydeden Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçı Serdar Türedi ise, “Ağ atamıyoruz, ağlar çamur içinde, balık ölümleri var. Bizden ziyade Marmara’nın durumu ne olacak?

Bizim isteğimiz yetkililerin buna bir an önce çözüm bulması. Nasıl temizlenecek? Gerekirse biz de yardım edelim. Başka bir isteğimiz yok” diye konuştu.