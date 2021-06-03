Deniz salyası ağları duman etti: Balıkçılık bitti

İHA 03.06.2021 - 10:28
Bir süredir Marmara denizini adeta esareti altına alan deniz salyası, balıkçıların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde balık tutabilmek umuduyla denize açılarak ağ atan Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi üyesi olan balıkçıklar, adeta hüsrana uğradı.
Attıkları ağların ağırlaştığını fark eden balıkçılar, ağları geri topladıklarında ağırlığın sebebinin sadece deniz salyası olduğunu fark etti.
Deniz salyasının 4 aydır başlarına bela olduğunu kaydeden Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçı Serdar Türedi ise, “Ağ atamıyoruz, ağlar çamur içinde, balık ölümleri var. Bizden ziyade Marmara’nın durumu ne olacak?
Bizim isteğimiz yetkililerin buna bir an önce çözüm bulması. Nasıl temizlenecek? Gerekirse biz de yardım edelim. Başka bir isteğimiz yok” diye konuştu.