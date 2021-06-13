Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı

Marmara Denizini etkisi altına alan deniz salyası (müsilaj) bu kez İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kıyıları sardı. Sahilde deniz salyası ile oluşan tabaka, drone ile görüntülendi.

İHA 13.06.2021 - 17:10 | Son Güncelleme : 13.06.2021 - 17:20

Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı - 1
Marmara Denizi'nde etkili olan ve özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında görülen deniz salyası, bu kez Bakırköy'de sahili kapladı.
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı - 2
Bakırköy açıklarında oluşan müsilaj tabakalarının rüzgarın da etkisiyle sahile vurduğu görüldü.
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı - 3
Florya'da sahil kıyısını kaplayan müsilaj tabakası drone ile havadan görüntülendi.
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı - 4
İşte Bakırköy kıyılarını saran müsilajın görüntüleri...
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı - 5
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı - 6
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı - 7
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı - 8
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı - 9
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı - 10
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı - 11
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER