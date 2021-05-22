Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi sahillerinde belediyenin yaptığı temizliğin ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden ortaya çıktı.

DHA 22.05.2021 - 14:20

Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü - 1
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasıyla bir süre önce temizlenen Gölcük Değirmendere sahilinde yeniden deniz salyası görülmeye başlandı.
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü - 2
Deniz salyasının Karamürsel ilçesi açıklarına kadar kilometrelerce bir alanı kapladığı gözlendi.
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü - 3
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar 200 tona yakın deniz salyasını toplayarak bertaraf etti. Ekiplerin deniz süpürgeleri ve amfibi araçlarla yaptığı çalışmalar devam ediyor.
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü - 4
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü - 5
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü - 6
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü - 7
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü - 8
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü - 9
Deniz salyası İzmit Körfezi’ne geri döndü - 10

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