"Deniz salyasının artışı ile birlikte zehirli maddeler ortaya çıkabilir"

İHA - DHA 04.05.2021 - 11:37
Marmara Denizi'nde deniz salyası olarak bilinen müsilaj yaygın olarak görülmeye devam ederken, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Muharrem Balcı'dan endişe verici bir açıklama geldi.
Muharrem Balcı, "Bu gidişle küresel ısınmanın etkisi daha da arttığı için deniz salyası ile birlikle bazı özel mikroorganizma grupları ortaya çıkacaktır. Bu mikroorganizmalar oldukça zehirlidir.
Bu zehirli maddeler bazı balıkları daha çok bazı balıkları daha az etkiler. Mesela midye zehirli maddelerden daha az etkilenir. Midyeler bu zehirli maddeleri biriktirir ve soframıza kadar gelir. Bu midyeyi yediğiniz anda felç bile geçirebilirsiniz" dedi.
Deniz salyasının son zamanlarda artış göstermesinin nedeninin deniz kirliliği olduğunu kaydeden Doç. Dr. Balcı, "Son zamanlarda artış gösteren deniz salyası süreci yaklaşık 20 yıllık bir süreyi kapsar. Deniz salyası küresel ısınmanın bir sonucudur. Normalde deniz salyası mevsimsel olarak belli bir oranda artar. Hatta bu iyi bir şeydir. Ancak şu an geldiğimiz noktada insan etkisi ile birlikte koşullar bozulduğu için deniz salyasında artış yaşanıyor.
Bu artış ile birlikte devreye bakteriler de giriyor ve sonuçta deniz salyası oluşuyor. Son zamanlarda bu kadar artış göstermesinin nedenlerinden biri denizlerimizin çok kirli olması. Yetkililerin bir an önce bu kirlilik kaynaklarının tespit edip etmesi lazım"
Erdek Körfeziyle birlikte Bandırma ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan birçok ilde görülen müsilajın turizmi etkileyeceğini kaydeden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise, müsilajın aylardır balıkçılığı etkilediğini şimdi de turizmi etkileyebileceğini söyledi.
Sarı, "Yaz sezonuna giriyoruz. İnsanlar şu anda İstanbul’dan, Ankara’dan, Türkiye’nin farklı yerlerinden yazlıklarına geldiler. Ege ve bölgesinde, Marmara Denizi çevresinde, Adalarda insanlar yaz sezonu öncesinde yoğunlaştılar. Şimdi burada insanlar nasıl denize girecekler. Burası bir plaj, bu plajda nasıl denize girilecek? Dolayısıyla müsilaj çok boyutlu etkilere sahiptir. Bir taraftan Ocak ayından beri balıkçıları perişan etti.
Balıkçılar ağ atamaz hale geldi, çok ciddi zararları söz konusu oldu. Bunların zararlarının telafi edilmesi için bir önlem geliştirilmesi gerekiyor. Şimdi ayrıca turizm sezonu başladı. Büyük bir hevesle, heyecanla deniz kıyısındaki yazlığına gelen insanlar şimdi bununla karşılaştılar ve denize giremeyecekler. İkinci etapta da turizmi vuracaktır” değerlendirmesinde bulundu.