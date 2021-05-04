"Deniz salyasının artışı ile birlikte zehirli maddeler ortaya çıkabilir"

"BU MİKROORGANİZMALAR OLDUKÇA ZEHİRLİDİR"

Muharrem Balcı, "Bu gidişle küresel ısınmanın etkisi daha da arttığı için deniz salyası ile birlikle bazı özel mikroorganizma grupları ortaya çıkacaktır. Bu mikroorganizmalar oldukça zehirlidir.

Bu zehirli maddeler bazı balıkları daha çok bazı balıkları daha az etkiler. Mesela midye zehirli maddelerden daha az etkilenir. Midyeler bu zehirli maddeleri biriktirir ve soframıza kadar gelir. Bu midyeyi yediğiniz anda felç bile geçirebilirsiniz" dedi.