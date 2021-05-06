Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi

"TEKNE MOTORLARINDA ARIZAYA NEDEN OLUYOR" Deniz salyası nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten balıkçı Engin Ünsal, "Hava sıcaklığının 20 dereceyi geçmesiyle birlikte dipte biriken salyalar su yüzüne çıktı ve görüntü kirliliğine neden oldu. Bizlere de zararı oldu. Su soğutmalı teknelerdeki makinelerin motorlarında arızaya sebep oluyor. Şu an denizin yüzeyine çıktı fakat bir ay öncesine kadar balıkçıların ağlarına yapışıyordu. Balık yakalamalarına engel oluyordu. Şu anlık bu zararlarını biliyoruz" dedi.