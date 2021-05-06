Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi

Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası, Mudanya sahillerini de kapladı. Yat limanında balıkçı teknelerinin çevresini saran deniz salyasının, teknelerin motorlarına zarar verdiği belirtildi.

DHA 06.05.2021 - 13:51

Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi - 1
Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Bursa'nın Mudanya ilçesinin sahil kesimini de kapladı.
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi - 2
Deniz salyası teknelerin etrafını çevreledi. Yaşanan deniz kirliliği, görenleri şaşkına çevirdi. Bölge, dron ile havadan görüntülendi.
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi - 3

"TEKNE MOTORLARINDA ARIZAYA NEDEN OLUYOR"

Deniz salyası nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten balıkçı Engin Ünsal, "Hava sıcaklığının 20 dereceyi geçmesiyle birlikte dipte biriken salyalar su yüzüne çıktı ve görüntü kirliliğine neden oldu. Bizlere de zararı oldu. Su soğutmalı teknelerdeki makinelerin motorlarında arızaya sebep oluyor. Şu an denizin yüzeyine çıktı fakat bir ay öncesine kadar balıkçıların ağlarına yapışıyordu. Balık yakalamalarına engel oluyordu. Şu anlık bu zararlarını biliyoruz" dedi.
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi - 4
İşte müsilajın sardığı Mudanya sahilinden görüntüler...
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi - 5
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi - 6
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi - 7
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi - 8
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi - 9
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi - 10
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi - 11
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi - 12
Deniz salyasıyla kaplanan Mudanya Yat Limanı, havadan görüntülendi - 13

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