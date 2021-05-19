Deniz sırası vatandaşta: Plajlar doldu taştı

Antalya ve Muğla'nın sahillerinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarına gelen vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Polis ekipleri, yoğunluk oluşan sahillerde sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Kent genelinde bazı caddelerde araç trafiğindeki yoğunluk dikkati çekti.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de de sahillerde turistler ve vatandaşlar güneşlendi, denize girdi.



