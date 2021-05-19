Deniz sırası vatandaşta: Plajlar doldu taştı

Kısıtlama önlemleri nedeniyle turistlere kalan sahiller kademeli normalleşmeyle vatandaşlara açıldı. Antalya ve Muğla'daki plajlarda yoğunluk oluştu.

Anadolu Ajansı 19.05.2021 - 15:24

Deniz sırası vatandaşta: Plajlar doldu taştı - 1
Antalya ve Muğla'nın sahillerinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik yaşandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarına gelen vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.
Deniz sırası vatandaşta: Plajlar doldu taştı - 2
Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı sabah saatlerinde yüzde 90'a ulaştı. Sıcak havadan bunalan Antalyalılar, sahillerde güneşlendi, çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Yabancı turistlerin de sahillerden denize girdiği, palmiye ağaçlarının altında bisiklet sürdüğü görüldü.
Deniz sırası vatandaşta: Plajlar doldu taştı - 3
Polis ekipleri, yoğunluk oluşan sahillerde sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Kent genelinde bazı caddelerde araç trafiğindeki yoğunluk dikkati çekti.




Deniz sırası vatandaşta: Plajlar doldu taştı - 4
Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de de sahillerde turistler ve vatandaşlar güneşlendi, denize girdi.

Deniz sırası vatandaşta: Plajlar doldu taştı - 5
Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda zaman geçirenlerden bazıları su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüne binerek adrenalin keyfi yaşadı.
Deniz sırası vatandaşta: Plajlar doldu taştı - 6
Bodrum ilçesinin Torba, Paşatarlası, Kumbahçe, Ortakent Plajı'nda denize giren turistler ve vatandaşlar, Cumhuriyet ve Marina Caddesi'nde güzel havanın keyfini çıkardı.
Deniz sırası vatandaşta: Plajlar doldu taştı - 7
Fethiye ilçesinde de Çalış Plajı ile Ölüdeniz'de yoğunluk oluştu.
Deniz sırası vatandaşta: Plajlar doldu taştı - 8


Güvenlik güçleri il genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Deniz sırası vatandaşta: Plajlar doldu taştı - 9

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