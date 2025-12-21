Deniz suyu 10 metre çekildi. Sağanak yağmur sahili tahrip etti

'Gün dönümü' olarak da adlandırılan yılın en kısa gündüzü, en uzun gecesi 21 Aralık'ta Muğla için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı sonrası Muğla genelinde olumsuz bir durum yaşanmazken, 'sakin kent' unvanlı Ula'nın turistik Akyaka Mahallesi'nde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi.