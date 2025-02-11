Deniz suyu çekilmeleri devam ediyor: 8 ilçede görüldü!

Türkiye'nin birçok noktasında deniz suyu çekilmeleri yaşandı. Ege denizinde deprem fırtınası devam ederken, bu hareketlilik tedirginlik yarattı.



Uzmanlara göre, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bilimsel bir bağlantı yok. Uzmanlar, deniz çekilmesinin gel-git olayından kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini belirttiler.



Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Bir doğa olayı. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok." dedi.



İşte son günlerde yaşanan deniz çekilmeleri...