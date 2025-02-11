Deniz suyu çekilmeleri devam ediyor: 8 ilçede görüldü!

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sonrası Türkiye sahillerinde yaşanan deniz suyu çekilmeleri tedirginliğe neden oldu. İzmir Seferihisar'da son yılların en büyük deniz çekilmesi yaşandı, deniz suyu yaklaşık 200 metre çekildi. Uzmanlar, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bağlantı bulunmadığını belirttiler.

Deniz suyu çekilmeleri devam ediyor: 8 ilçede görüldü! - 1

Türkiye'nin birçok noktasında deniz suyu çekilmeleri yaşandı. Ege denizinde deprem fırtınası devam ederken, bu hareketlilik tedirginlik yarattı.

Uzmanlara göre, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bilimsel bir bağlantı yok. Uzmanlar, deniz çekilmesinin gel-git olayından kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini belirttiler.

Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Bir doğa olayı. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok." dedi.

İşte son günlerde yaşanan deniz çekilmeleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Deniz suyu çekilmeleri devam ediyor: 8 ilçede görüldü! - 2

AYVALIK

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, deniz kıyısında su çekilmesi gözlendi. İlçede, kuvvetli poyrazla birlikte deniz kıyısında yaşanan su çekilmesiyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu. Su çekilmesi, Sahilkent, Altınova ve dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarının da bulunduğu Küçükköy Mahallesi'nde görüldü.

Deniz suyu çekilmeleri devam ediyor: 8 ilçede görüldü! - 3

MARMARİS

Marmaris'te Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde, denizin 5 metre kadar çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu. Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de suyun yaklaşık 2 metre çekildiği gözlendi.

Deniz suyu çekilmeleri devam ediyor: 8 ilçede görüldü! - 4

FETHİYE

Fethiye'de de körfezde deniz suyunda yaklaşık 2 metre çekilme görüldü. Kıyıya yakın yapay Ördek Adası'nda suyun çekilmesiyle karayla bağlantı oluştu.

Deniz suyu çekilmeleri devam ediyor: 8 ilçede görüldü! - 5

BURHANİYE

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Adramytteion Antik Kenti'nin liman kalıntıları Ege Denizi'nin yaklaşık 40 metre çekilmesiyle görülebilir hale geldi.

Burhaniye'nin İskele Mahallesi'nde de denizin çekilmesiyle sahilde küçük adacıklar oluştu.

Deniz suyu çekilmeleri devam ediyor: 8 ilçede görüldü! - 6

ERDEK

Balıkesir'in Erdek ilçesi ve Kapıdağ Yarımadası kıyılarında deniz suyu metrelerce çekildi. Çuğra, Kurbağlı ve Düzler sahillerinde gözle görülür şekilde çekilen deniz, sahil boyunca iskeleleri tamamen kumsalda bırakarak geniş alanlar oluşturdu. Bunun yanı sıra, denizin çekilmesiyle bazı bölgelerde küçük adacıklar meydana geldi.

Deniz suyu çekilmeleri devam ediyor: 8 ilçede görüldü! - 7

SİLİVRİ

İstanbul Silivri sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle sahilde kumlardan adacıklar oluştuğu gözlendi.

Deniz suyu çekilmeleri devam ediyor: 8 ilçede görüldü! - 8

URLA-AKYAKA

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.

Deniz suyu çekilmeleri devam ediyor: 8 ilçede görüldü! - 9

SEFERİHİSAR

İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi. Kuvvetli poyrazın etkili olduğu ilçede deniz suyunun çekilmesi nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu.

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