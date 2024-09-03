Deniz suyu sıcaklığı arttı! Akdeniz'de tür değişimi hızlanıyor
Son dönemde artan sıcak hava başta olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak deniz suyunda meydana gelen ısınma özellikle Doğu Akdeniz'deki tür değişim sürecini hızlandırıyor. Özellikle Doğu Akdeniz habitatında, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla başlayan tropikalleşme, deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla hız kazanıyor. Prof. Dr. Deniz Ayas, sıcak hava akımların oluşturduğu deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasının, var olan tür göçünü hızlandırdığını belirterek, sıcak hava akımları deniz suyunu ısıtmaya devam ettikçe her yıl bu değişimin hızlanacağını öngördüklerini söyledi.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, özellikle Akdeniz baseninde görülen sıcak hava dalgalarının, doğal olarak deniz yüzey suyu sıcaklığını da artırdığını söyledi. Özellikle 0-25 metre derinliğe kadar olan yerlerde yüksek bir ısınma gözlendiğini dile getiren Ayas, "Tabii bunun özellikle biyolojik çeşitlilik üzerinde çok etkileri olduğunu değerlendiriyoruz. Özellikle Posidonia oceanica gibi deniz çayırları, makro algler, süngerler, mercanlar gibi habitat oluşturan canlı gruplarının ölmelerine neden olduğunu ya da popülasyonlarında ciddi daralmaların olduğunu gözlemliyoruz. Bu türler neden önemli? Çünkü diğer birçok tür için üreme, beslenme ve aslında kendini saklama ya da gizlenme alanları oluşturduğu için, habitat oluşturduğu için bu türler biyoçeşitlilik devamlılığı için çok önem arz ediyor" dedi.