Deniz suyu sıcaklığı arttı: Zehirli balıklar geldi
Küresel ısınma denizleri de vurdu. Akdeniz’de deniz suyu sıcaklığı özellikle kış aylarında bir hayli artış gösterdi. Bu da denizde yaşayan canlı çeşitliliğini etkiledi.
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Mavruk, Akdeniz’de deniz suyunun 1.5 santigrat derece arttığını bu nedenle canlı göçleri olduğunu belirterek, "Eskiden balıkçılığımızın çok önemli türlerinden olan 'Berlam' bu bölgelerde çok sık karşılaşılmayan türler arasında yer alıyor. Bunların yerine ise Gargur, Balon Balığı veya Aslan Balığı gibi dokularında zehir barındıran, ekonomik değeri olmayan türler geliyor" dedi.