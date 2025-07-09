Deniz suyu sıcaklığı arttı: Zehirli balıklar geldi

Küresel ısınma denizleri de vurdu. Akdeniz’de deniz suyu sıcaklığı özellikle kış aylarında bir hayli artış gösterdi. Bu da denizde yaşayan canlı çeşitliliğini etkiledi. Prof. Dr. Mavruk bu konuda yaptığı açıklamada, deniz suyu sıcaklığında son dönemlerde ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Bu artış, küresel ısınmayla birlikte süre gelen bir artış. Son 10 yılda Doğu Akdeniz üzerinde ısınmanın şiddetlendiğini söyleyebiliriz. 1980'lerden bu yana sıcaklıklar Akdeniz için her 10 yılda 0.4 santigrat artış gösterdiği mevcut. Ancak sıcaklık artışı daha yakın zamanlarda 0.9 ile 1.5 santigrat derece artışa ulaştı. Her mevsim artık daha sıcak ama kışlar daha da sıcak. Yaz mevsimleri daha uzun sürüyor" diye konuştu.



