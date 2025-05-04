Deniz suyu sıcaklığında artış: Bakteri riski yükseldi, sağlığı tehdit ediyor

Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer, iklim değişikliği ile birlikte Akdeniz bölgesinde deniz suyu sıcaklığının yaz aylarında 30 santigrat dereceleri aştığını belirterek, “Bu sıcaklık aralığı, bakterilerin çoğalması için son derece elverişli bir ortam oluşturuyor. Açıkta yüzerek bakteriyel riski azaltmak mümkün" dedi.



Yaz aylarında artan deniz suyu sıcaklıkları, sağlık açısından risk oluşturuyor. AÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer ve ekibinin yaptığı araştırmalara göre, 2030 yılına kadar dünya genelinde sıcaklıkların yaklaşık 1,4 santigrat derece artmasının beklendiği, 2050 ve 2100 yılları arasında ise bu artışın 6 santigrat dereceye kadar ulaşabileceği kaydedildi.