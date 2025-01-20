Deniz suyunun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı: Görenleri hem korkuttu hem de şaşırttı
Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler mevkisinde deniz suyunun çekilmesiyle binlerce yıllık Kyzikos Antik Kenti'ne ait Hytos Antik Limanı gün yüzüne çıktı. Sahilde oluşan kum adacıkları ve eski taş yapılar, bölgedeki vatandaşları hem şaşırttı hem de korkuttu.
Erdek Düzler Mahallesi sahilinde deniz suyunun yaklaşık 20-30 metre kadar çekilmesiyle birlikte, 3 bin 500 yıllık olduğu ifade edilen Kyzikos Antik Kenti'ne ait Hytos Antik Limanı'nın taşları da ortaya çıktı.