Deniz suyunun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı: Görenleri hem korkuttu hem de şaşırttı

Kyzikos Antik Kenti'nin tamamıyla su altında kalan ve antik dünyanın deniz ticaretinde son derece önemli bir yere sahip olan Hytos Limanı'nın Batı Anadolu ticaretine yön verdiği, Çanakkale Boğazı üzerinden Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kentlerle deniz ticareti için bu limanın kullanıldığı söyleniyor. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi arasındaki ticaret akışında önemli bir yere sahip olan kent, ekonomik olduğu kadar siyasi açıdan da önemli bir konuma sahip olmuş. Bu ayrıcalıklı konumuna da kentin güneyindeki limanlar oldukça önemli bir katkı sağlamış.