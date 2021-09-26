Deniz tabanı maske ve eldiven dolu

DHA 26.09.2021 - 11:10
Pandemi kısıtlamaları kaldırılınca dalgıçlar, ilk iş olarak su altını temizledi.
Kentin 'dünyaca ünlü' falezlerine dalış yapan dalgıçlar, su altındaki kirliliği kamerayla görüntüledi.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, dalış sırasında boya fırçası, plastik şişe, içecek kutuları, naylon ve poşetlerin yanı sıra tek kullanımlık maske ve eldivenlere sıkça rastladıklarını anlattı.
Alemdar, sokağa atılan, yağmur sularının denize sürüklediği ve plajlarda rüzgar nedeniyle uçarak denize ulaşan maske ve eldivenlerin doğal yaşamı tehdit ettiğini söyledi.
Dalış izlenimlerini anlatan Alemdar, "Uzun süredir sürekli karşılaştığımız ve her fırsatta topladığımız maskeler, deniz tabanına çökerek su altı habitatına zarar veriyor. İnsanların sahillere akın etmesi, maskelerin denize ulaşmasını hızlandırdı. Rüzgar nedeniyle uçan maskeler denize düşüp su altına batıyor. Doğada hızlı kaybolan ürünler değiller. Özellikle plastik eldiven doğada binlerce yıl kalabilir. Vatandaşlar, eldiven ve maskelerini mutlaka çöp kutularına atmalı" dedi.
Su altındaki kirlenmeyi görüntüleyen dalgıç Erkut Tanyar, gördüğü manzaranın ürkütücü olduğunu söyledi.