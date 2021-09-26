Deniz tabanı maske ve eldiven dolu

Corona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar yapan dalgıçlar, denizin dibindeki kirliliği belgeledi. Deniz tabanındaki maske ve eldivenler dalgıçlar tarafından görüntülendi.

DHA 26.09.2021 - 11:10

Deniz tabanı maske ve eldiven dolu - 1
Antalyalı dalgıçlar, su altındaki kirlenmeye dikkat çekmek için dalış yaparak, deniz tabanındaki maske ve eldivenleri topladı, plastik şişe ve çöpleri çıkardı.
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu - 2

Pandemi kısıtlamaları kaldırılınca dalgıçlar, ilk iş olarak su altını temizledi.

Kentin 'dünyaca ünlü' falezlerine dalış yapan dalgıçlar, su altındaki kirliliği kamerayla görüntüledi.

Deniz tabanı maske ve eldiven dolu - 3

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, dalış sırasında boya fırçası, plastik şişe, içecek kutuları, naylon ve poşetlerin yanı sıra tek kullanımlık maske ve eldivenlere sıkça rastladıklarını anlattı. 

Deniz tabanı maske ve eldiven dolu - 4

Alemdar, sokağa atılan, yağmur sularının denize sürüklediği ve plajlarda rüzgar nedeniyle uçarak denize ulaşan maske ve eldivenlerin doğal yaşamı tehdit ettiğini söyledi.

Deniz tabanı maske ve eldiven dolu - 5
Maske ve eldivenlerin doğada kolay yok olmadığını vurgulayan İsa Alamder, 10 metre derinlikten başlayıp 30 metre derinliğe kadar bin metrekare alanı tarayarak çöp topladıklarını ifade etti.
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu - 6

"DOĞADA BİNLERCE YIL KALABİLİR"

Dalış izlenimlerini anlatan Alemdar, "Uzun süredir sürekli karşılaştığımız ve her fırsatta topladığımız maskeler, deniz tabanına çökerek su altı habitatına zarar veriyor. İnsanların sahillere akın etmesi, maskelerin denize ulaşmasını hızlandırdı. Rüzgar nedeniyle uçan maskeler denize düşüp su altına batıyor. Doğada hızlı kaybolan ürünler değiller. Özellikle plastik eldiven doğada binlerce yıl kalabilir. Vatandaşlar, eldiven ve maskelerini mutlaka çöp kutularına atmalı" dedi.

Deniz tabanı maske ve eldiven dolu - 7

Su altındaki kirlenmeyi görüntüleyen dalgıç Erkut Tanyar, gördüğü manzaranın ürkütücü olduğunu söyledi.

Deniz tabanı maske ve eldiven dolu - 8
Kamerasını çevirdiği her noktada çöpe ya da maskeye rastladığını belirten Tanyar, "İnsanlar lütfen dikkatli olsunlar. Maskelerine sahip çıksınlar. Su altındaki yaşama zarar vermeden bu süreci atlatmalıyız" diye konuştu.
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu - 9
Belçikalı Najama Laforce de su altından maske toplayan dalgıçlar arasında yer aldı. Topladığı maskeleri çöp filesine koyarak su üstüne çıkaran Laforce, "Gördüklerim beni şaşırtmadı" dedi.
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu - 10

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