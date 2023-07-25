Deniz yatağıyla birlikte 1,5 kilometre açığa sürüklendi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kimliği belirsiz bir genç, yattığı deniz yatağıyla birlikte 1,5 kilometre açığa sürüklendi. Genci, su sporları görevlileri kurtardı.
Manavgat’ta kimliği belirsiz bir genç, yattığı deniz yatağıyla birlikte açığa sürüklendi.
Olay, Sorgun-Boğaz mevkiinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Manavgat Belediyesi Zabıta ekibinin yanına gelen bir genç, arkadaşının deniz yatağının üzerinde açılarak gözden kaybolduğunu, uyumuş olabileceğini belirterek yardım istedi.