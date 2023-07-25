Deniz yatağıyla birlikte 1,5 kilometre açığa sürüklendi

RÜZGARLI HAVADA ÇOK TEHLİKELİ

Rüzgarlı havalarda gerek yüzerek gerekse deniz yatağıyla açılmanın tehlikeli olduğuna dikkat çeken Su Sporları Merkezi çalışanlarından Berkay Hasan Demiroğlu, “Zabıta gelip denizde bir kişinin olduğunu söyleyince Akif amcam ve Mustafa ağabey ayrı ayrı jet skilerle aramaya çıktı. Sanırım 1,5 kilometre ileride genci bulup buraya getirdiler. Şahıs, bir teşekkür bile etmeksizin arkasını dönüp gitti.” diye konuştu.