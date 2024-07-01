Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor (En çok beğeni alan Kabotaj Bayramı mesajları)

"Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. Denizlerimizdeki egemenliğimizin sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı kutlu olsun."

"1 Temmuz, Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak, vatanımızın güvenliğinin sağlandığı, mavi vatan olgusuna temel oluşturan Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 98. Yıldönümü kutlu olsun!"

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı kutlu olsun"