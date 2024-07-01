Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor (En çok beğeni alan Kabotaj Bayramı mesajları)

Milli bayramlar arasında yer alan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl olduğu gibi bu bayramda da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kabotaj Bayramı'nın anlam ve önemini dile getirmek isteyen vatandaşlar, "Kabotaj Bayramı" etiketiyle mesajlarını paylaşıyor. İşte en çok beğeni alan Kabotaj Bayramı mesajları...

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor (En çok beğeni alan Kabotaj Bayramı mesajları) - 1

1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizde tam bağımsızlığımızı ilan ederek denizcilik alanında önemli adımlar atıldı.

Denizciliğimizin gelişmesi ve ülkemizin denizlerdeki haklarının korunması adına büyük bir öneme sahip olan bu bayram, milletimizin denizcilik alanındaki egemenliğini ve kararlılığını simgelemektedir. Bu anlamlı günü hatırlatmak isteyenler için sosyal medyada en çok beğeni alan Kabotaj Bayramı mesajlarını bir araya getirdik.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor (En çok beğeni alan Kabotaj Bayramı mesajları) - 2

KABOTAJ BAYRAMI MESAJLRI

"Mavi sularımızda bağımsızlığın simgesi, limanlarımızın güvencesi Kabotaj Kanunu'nun 98'inci yıl dönümü ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. "

" Temmuz Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.Milli bir bayramdır,1926'dan beri kutlanır.Türkiye limanları,sahil ve kıyılarında deniz taşımacılığını sadece TÜRK VATANDAŞLARI ve TÜRK BAYRAKLI GEMİLERCE yapılır. ATATÜRK ve silah arkadaşlarına sonsuz hürmetle."

"Denizler bizimdir! 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'mız kutlu olsun"

"Kabotaj denizlerimizdeki bağımsızlığımızdır. Bağımsızlığımızı ve denizlerimizi gözümüz gibi koruyoruz."

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor (En çok beğeni alan Kabotaj Bayramı mesajları) - 3

"Denizcilik ve kabotaj bayramı kutlu olsun. Denizlerimiz hepimizin, sahip çıkalım"

"1 Temmuz Kabotaj Bayramımız kutlu olsun. Bugün vize almadan kendi denizlerimizde seyahat edebiliyorsak yine onun sayesinde…"

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı kutluyor ve “Denizciliği, Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız." Sözlerini bir kere daha hatırlatarak, denizlerimizde bağımızlığımızı kazanmamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz."

"1 Temmuz Kabotaj Bayramı tum Denizcilerimize, bağımsızlığın ticari ve iktisadi bağımsızlıktan gectigini idrak eden herkese kutlu olsun!"

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor (En çok beğeni alan Kabotaj Bayramı mesajları) - 4

"Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. Denizlerimizdeki egemenliğimizin sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı kutlu olsun."

"1 Temmuz, Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak, vatanımızın güvenliğinin sağlandığı, mavi vatan olgusuna temel oluşturan Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 98. Yıldönümü kutlu olsun!"

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı kutlu olsun"

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor (En çok beğeni alan Kabotaj Bayramı mesajları) - 5

"Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin limanlarının özgürlüğüne kavuştuğu, Türk denizciliğinin bağımsızlık ve egemenlik sembolü 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramımız kutlu olsun."

"Mavi Vatan’da milli egemenliğimizin temel teminatlarından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Başta Deniz Şehitlerimiz olmak üzere üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızın uğruna can veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

"Mavi Vatan’da esen egemenlik ve bağımsızlık rüzgârı hiç dinmesin. Denizlerimizdeki hâkimiyetin ve bağımsızlığın sembolü 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun."

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