Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor (En çok beğeni alan Kabotaj Bayramı mesajları)
Milli bayramlar arasında yer alan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl olduğu gibi bu bayramda da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kabotaj Bayramı'nın anlam ve önemini dile getirmek isteyen vatandaşlar, "Kabotaj Bayramı" etiketiyle mesajlarını paylaşıyor. İşte en çok beğeni alan Kabotaj Bayramı mesajları...
1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizde tam bağımsızlığımızı ilan ederek denizcilik alanında önemli adımlar atıldı.
Denizciliğimizin gelişmesi ve ülkemizin denizlerdeki haklarının korunması adına büyük bir öneme sahip olan bu bayram, milletimizin denizcilik alanındaki egemenliğini ve kararlılığını simgelemektedir. Bu anlamlı günü hatırlatmak isteyenler için sosyal medyada en çok beğeni alan Kabotaj Bayramı mesajlarını bir araya getirdik.