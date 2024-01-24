Denizde cansız bedeni bulunan Merve'ye gözyaşlarıyla veda
Antalya'da 4 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan, Serik ilçesinde sahile vuran cesetle DNA'sı eşleşen Merve Şevval Elmas son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı öncesi konuşan amca Abdülrahim Elmas, "Diğer cesetlerin mültecilere ait olduğunu söylediler. Hatta biri çocuk, 10 tane üst üste çorap giyinmiş. Biz cinayetten şüphelenmiyoruz ama kızımızın asosyalliğini psikolojik sorun olarak görmemişiz." dedi.
Antalya'nın Serik ilçesinde 20 Ocak'ta bir kadın cesedi bulunmuş, cesedin 4 Ocak'tan beri kayıp durumda olan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu DNA testi ile kesinleşmişti.