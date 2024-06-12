Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı: 11 saat sonra kameraya takılan poşet ayrıntısı

İstanbul Büyükçekmece’de denizde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in, halıya sarılı cesedinin çıktığı eve girerken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sedef Güler ve Yavuz G’nin birlikte binaya giriş yaptıkları onlardan yaklaşık 11 saat sonra ise Fırat B’nin elinde poşetle binaya girdiği görülüyor. Ortaya çıkan görüntülerde şüphelilerin cesedi attığı yer de görülüyor.

Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı: 11 saat sonra kameraya takılan poşet ayrıntısı - 1

İstanbul Büyükçekmece’de öldürüldükten sonra cesedi denize atılan ve balıkçılar tarafından bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntülere ulaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı: 11 saat sonra kameraya takılan poşet ayrıntısı - 2

Cinayet Büro Amirliği Güler’in son görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde, 5 Haziran 2024 tarihinde saat 01.48’de Sedef Güler ve Yavuz G’nin, birlikte cinayetin işlendiği eve doğru yürüdükleri görülüyor.
Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı: 11 saat sonra kameraya takılan poşet ayrıntısı - 3

11 SAAT SONRA ELİNDE POŞETLE EVE GİRDİ

Bu görüntülerden yaklaşık 11 saat sonra saat 13.40’da aynı güvenlik kamerasının açısına bu kez elinde poşetle gelen Fırat B. giriyor.

Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı: 11 saat sonra kameraya takılan poşet ayrıntısı - 4

HALIYA SARIP, ZİNCİRLE BAĞLADILAR

Polisin elde ettiği diğer bir görüntüde ise şüphelilerin halıya, ardından zincire sardıkları cesedi attıkları yer gözüküyor.

Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı: 11 saat sonra kameraya takılan poşet ayrıntısı - 5

Polisin bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin cesedi atmakta kullandıkları otomobilin plakasını tespit ettiği belirtildi.

Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı: 11 saat sonra kameraya takılan poşet ayrıntısı - 6

Otomobil, Esenyurt’ta terk edilmiş olarak bulunmuş, araçta yapılan luminol testi sonucunda bazı kan izlerine rastlanmıştı.

Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı: 11 saat sonra kameraya takılan poşet ayrıntısı - 7

FIRAT G. TUTUKLANDI

Dün mahkeme sevk edilen şüphelilerden Fırat B, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı: 11 saat sonra kameraya takılan poşet ayrıntısı - 8

Polis firari şüpheli Yavuz G’yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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