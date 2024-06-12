Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı: 11 saat sonra kameraya takılan poşet ayrıntısı
İstanbul Büyükçekmece’de denizde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in, halıya sarılı cesedinin çıktığı eve girerken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sedef Güler ve Yavuz G’nin birlikte binaya giriş yaptıkları onlardan yaklaşık 11 saat sonra ise Fırat B’nin elinde poşetle binaya girdiği görülüyor. Ortaya çıkan görüntülerde şüphelilerin cesedi attığı yer de görülüyor.
İstanbul Büyükçekmece’de öldürüldükten sonra cesedi denize atılan ve balıkçılar tarafından bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntülere ulaşıldı.