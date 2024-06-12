Denizde halıya sarılmış cesedi bulunmuştu | Sedef Güler'in annesi: "Çocuğumu cani bir şekilde katlettiler"

"BENİM ÇOCUĞUMU CANİ BİR ŞEKİLDE KATLETTİLER"

Anne Gülizar Sezer, adliye önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Benim olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Salı günü kızım iş görüşmesine diye çıktı. Ondan sonra çocuğuma bir daha ulaşamadım. Herkesi aradım cevap alamayınca 155'i aradım. 24 saatin dolması gerektiğini söylediler. Bu süreci doldurduğum zaman zaten karakola gittim. Cevap alamadım. Kimse umursamadı. Ben karakolda feryat ettim. 'Benim çocuğum kayıp değil' dedim. 2 gün sonra benim çocuğumun cesedini verdiler. Bildiğim sadece bu. Bu şekilde bir ölümü hiç kimse hak etmiyor. Ben çocuklarımı yetim babasız büyüttüm. 2 tane evladımı taksicilik yaparak büyüttüm. Benim çocuğumu cani bir şekilde katlettiler. Benim yetim yavrumun sesi olun. Benim yetim yavruma sahip çıkılsın, başka bir şey istemiyorum. Bu insan dışarıda gezerken kimse el atmadı. Geldi benim yavrumu katletti. Yine dışarıda geziyor bu insan. Başkalarını katledecek. Bu yakalananların da en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim çocuğum yanlış yolda değildi, karalanmasın."