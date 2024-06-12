Denizde halıya sarılmış cesedi bulunmuştu | Sedef Güler'in annesi: "Çocuğumu cani bir şekilde katlettiler"
Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in annesi ve avukatı cinayete ilişkin açıklama yaptı. Anne Gülizar Sezer gözyaşları içinde yaptığı açıklamasında, "Bu şekilde bir ölümü hiç kimse hak etmiyor. Ben çocuklarımı yetim babasız büyüttüm. 2 tane evladımı taksicilik yaparak büyüttüm. Benim çocuğumu cani bir şekilde katlettiler." dedi.
Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde 7 Haziran günü denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu.