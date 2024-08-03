Denizde serinlemek isteyenleri bekleyen tehlike! "Rip akıntısı" uyarısı
Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bu günlerde Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş olmak üzere çevre illerden vatandaşlar, serinlemek için Akdeniz'e kıyısı bulunan Hatay'a akın ediyorlar. İl dışından tatil amaçlı gelen ve bölge hakkında bilgisi olmayan vatandaşları bekleyen gizli tehlikeyse "rip akıntısı" oluyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine syerediyor. Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş olmak üzere çevre illerden vatandaşlar, serinlemek için Akdeniz'e kıyısı bulunan Hatay'a akın ediyorlar.