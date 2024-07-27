Denizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı: Jet ski çarptı ölümden döndü

KÜFÜR ETTİ

Sudan çıktığı sırada kendisine çarpan jet skini gördüğünü ifade eden Engin, "2 kişilerdi. Biri 19-22, diğeri de 27-32 yaşları arasındaydı. Geniş omuzlu, yuvarlak suratlı esmer, kilolu beyefendi jet skisinden indi. Yanındaki genç de indi ama o beni kanlar içinde görünce bakamadı. Siyah büyük bir jet skiydi. Altında beyaz renk vardı. Olayın şokuyla jet skide yazanları tam okuyamadım ama beyefendiye çok dikkatli baktım ama 'İsminiz nedir?' diye soramadım. 'Bana niye çarptınız. Dubaların yakınından geçiriyorsunuz' diye bağırmaya başladım. Sol elini kaldırarak, 'Kime şikayet edersen et' dedi. Küfrünü etti, jet skisine bindi ve beni orada bırakıp gitti." şeklinde konuştu.