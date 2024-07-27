Denizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı: Jet ski çarptı ölümden döndü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde yüzen Semra Engin'e jet ski çarptı. Kanlar içinde yüzerek kıyıya çıkan Engin, jet ski sürücüsünün ve yanındaki şüphelinin olayın ardından kaçtığını söyledi.

Denizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı: Jet ski çarptı ölümden döndü - 1

İstanbul'da yaşayan Semra Engin (54), 15 Temmuz Pazartesi günü eşiyle birlikte Bayramoğlu Halk Plajı'nda denize girdi.

Saat 18.30 sıralarında dubaların yakınında yüzen Engin'e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen jet ski çarptı. Başından yaralanan Engin kanlar içinde kalırken jet skide bulunan 2 kişi ise kaçtı.

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Denizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı: Jet ski çarptı ölümden döndü - 2

KAFASINA DİKİŞ ATILDI

Kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarabilen Semra Engin'e kaldırıldığı hastanede 6 dikiş atıldı.

Denizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı: Jet ski çarptı ölümden döndü - 3

Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Semra Engin, kendisine çarptıktan sonra kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu.

Denizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı: Jet ski çarptı ölümden döndü - 4

Semra Engin, saat 18.30 sıralarında eşiyle denize girdiğini ve dubalara yakın noktada ilerlediklerini belirterek, "Rahatsızlığım sebebiyle sırt üstü yüzmem gerekiyordu. Soluma ve sağıma baktım, yüzdüm. 5-6 kulaç attıktan sonra tekrar soluma ve sağıma baktığımda jet ski yoktu. Ondan cesaret alarak biraz daha ilerledim ve jet ski kazasına denk geldim. Suyun içine girdiğimde gözlerim açık, etrafım kan içindeydi. Canımın acıdığını hissettim. Sol elimi kafama koyduğum ve tutarak sırt üstü sağ elimle de destek alarak yukarıya çıktım." diye konuştu.

Denizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı: Jet ski çarptı ölümden döndü - 5

KÜFÜR ETTİ

Sudan çıktığı sırada kendisine çarpan jet skini gördüğünü ifade eden Engin, "2 kişilerdi. Biri 19-22, diğeri de 27-32 yaşları arasındaydı. Geniş omuzlu, yuvarlak suratlı esmer, kilolu beyefendi jet skisinden indi. Yanındaki genç de indi ama o beni kanlar içinde görünce bakamadı. Siyah büyük bir jet skiydi. Altında beyaz renk vardı. Olayın şokuyla jet skide yazanları tam okuyamadım ama beyefendiye çok dikkatli baktım ama 'İsminiz nedir?' diye soramadım. 'Bana niye çarptınız. Dubaların yakınından geçiriyorsunuz' diye bağırmaya başladım. Sol elini kaldırarak, 'Kime şikayet edersen et' dedi. Küfrünü etti, jet skisine bindi ve beni orada bırakıp gitti." şeklinde konuştu.

Denizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı: Jet ski çarptı ölümden döndü - 6

SOL GÖZDE DÜŞME OLUŞTU

Engin, şüphelilerin hala bulunamadığını söyleyerek, "Ben bu şahsın bulunmasını istiyorum. Ben o gün suyun içinden çıkabildim. Benim canım yandı. 6 zımba dikiş atıldı. Sol gözümde düşme oluşuyor. Doktor iyileşemezsem ameliyat olacağımı söyledi. Zımba dikişlerimin çok mükemmel olmadığını da biliyorum, saçlarım kesildi. Benim canım yandı, başkalarının da canı yanmasın." ifadelerini kullandı.

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