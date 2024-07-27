Denizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı: Jet ski çarptı ölümden döndü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde yüzen Semra Engin'e jet ski çarptı. Kanlar içinde yüzerek kıyıya çıkan Engin, jet ski sürücüsünün ve yanındaki şüphelinin olayın ardından kaçtığını söyledi.
İstanbul'da yaşayan Semra Engin (54), 15 Temmuz Pazartesi günü eşiyle birlikte Bayramoğlu Halk Plajı'nda denize girdi.
Saat 18.30 sıralarında dubaların yakınında yüzen Engin'e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen jet ski çarptı. Başından yaralanan Engin kanlar içinde kalırken jet skide bulunan 2 kişi ise kaçtı.