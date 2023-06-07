Denizden çanak anten ve alışveriş arabası çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Mersin Marina'da Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) ekipleri de destek verdi.