Denizden çıkanlar şaşırttı: Perde kornişi, merdiven ve kamyon lastiği...
Sinop'ta 16 dalgıcın katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde su altında perde kornişi, merdiven ve kamyon lastiği gibi atıklara rastlandı.
Sinop Eğitim Programları Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneğince yürütülen "Avrupa Birliği Dayanışma Programı Yüksek Öncelikli Bölgelerde Gönüllü Takımı Projesi" kapsamında Karadeniz'deki deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Sinop'ta deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.