Denizden çıkanlar şaşırttı: Perde kornişi, merdiven ve kamyon lastiği...



Dalga, rüzgar ve akıntı nedeniyle Sinop sahillerinde çöp görülebildiğine işaret eden Kuru, "Projemizde 9 ülkeden 28 genç yer alıyor. Bunların 16'sı dalgıç, diğerleri de sanatçılardan oluşuyor. 16 dalgıcımız dört gün süreyle deniz dibinden çöpleri toplayacak, sanatçılar da suyun altından çıkan çöpleri turistlerin en yoğun gezdiği yerde sergileyecek. Amacımız, Karadeniz'de oluşan kirliliğe dikkati çekerek insanlarda farkındalık oluşturmak." dedi.