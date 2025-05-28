Denizden çıktı: Lastik tekerlekler, teneke kutular, cam şişeler...



İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "5 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla denizlerde faaliyet gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile birlikte özellikle balıkların merası olan denizlerin kirletilmemesi konusunda farkındalık çalışması yaptık. Denizden atıklar çıktı. Denize çöp attırmazsak balıklar daha sağlıklı şekilde büyür" dedi.