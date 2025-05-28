Denizden çıktı: Lastik tekerlekler, teneke kutular, cam şişeler...
Samsun'da gerçekleştirilen çevre etkinliğinde dalgıçlar, Karadeniz'de dip temizliği yaptı. Denizden çıkan lastik tekerlekler, teneke kutular, cam şişeler etkinliğe katılan minik öğrencileri de şaşırttı.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen "Deniz ve Çevre Kirliliği Farkındalık Eğitimi"ne, Mustafa Kemal İlkokulu'ndan 40 öğrenci katıldı.