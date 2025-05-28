Denizden çıktı: Lastik tekerlekler, teneke kutular, cam şişeler...

Samsun'da gerçekleştirilen çevre etkinliğinde dalgıçlar, Karadeniz'de dip temizliği yaptı. Denizden çıkan lastik tekerlekler, teneke kutular, cam şişeler etkinliğe katılan minik öğrencileri de şaşırttı.

Denizden çıktı: Lastik tekerlekler, teneke kutular, cam şişeler... - 1

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen "Deniz ve Çevre Kirliliği Farkındalık Eğitimi"ne, Mustafa Kemal İlkokulu'ndan 40 öğrenci katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizden çıktı: Lastik tekerlekler, teneke kutular, cam şişeler... - 2

Etkinlikte çocuklara, denizlerin nasıl kirlendiği ve çevreyi korumanın önemi anlatıldı.

Denizden çıktı: Lastik tekerlekler, teneke kutular, cam şişeler... - 3

DALGIÇLAR DENİZ DİBİNDE TEMİZLİK YAPTI

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, Canik Balıkçı Barınağı'nda deniz dibinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Denizden çıktı: Lastik tekerlekler, teneke kutular, cam şişeler... - 4

Dalgıçlar tarafından çıkarılan plastik şişeler, teneke kutular, lastik tekerlekler ve terk edilmiş ağlar, alanda sergilenerek öğrencilere gösterildi.

Denizden çıktı: Lastik tekerlekler, teneke kutular, cam şişeler... - 5

Doğayla birebir temas kuran öğrenciler, çevre kirliliğinin canlılara ve ekosisteme etkilerini yerinde gözlemledi.

Denizden çıktı: Lastik tekerlekler, teneke kutular, cam şişeler... - 6

Etkinliğe, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay ve Sahil Güvenlik Orta Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Barış Kaya da katıldı. Yetkililer, çocuklara çevre bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Denizden çıktı: Lastik tekerlekler, teneke kutular, cam şişeler... - 7


İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "5 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla denizlerde faaliyet gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile birlikte özellikle balıkların merası olan denizlerin kirletilmemesi konusunda farkındalık çalışması yaptık. Denizden atıklar çıktı. Denize çöp attırmazsak balıklar daha sağlıklı şekilde büyür" dedi.

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