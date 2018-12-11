Denize düşen otomobildeki vatandaşları balıkçılar kurtardı
Anadolu Ajansı
Bartın'ın Amasra ilçesinde denize düşen otomobildeki vatandaşların kurtarılma anı, balıkçı gemisinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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1Bartın'ın Amasra ilçesinde M.O.A. idaresindeki otomobil, Büyük Liman mevkisinde seyir halindeyken denize düştü.
Durumu fark eden balıkçılar, otomobilin içinde mahsur kalan sürücü ile otomobildeki C.A'yı denize atlayarak can simidi ve tekne yardımıyla kıyıya taşıdı.
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2Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.O.A. ve C.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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3Denizdeki yeri tespit edilen otomobil, Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış timi tarafından kıyıya çıkarıldı.
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4Balıkçı Fikri Uyanık, otomobilin denize düşme anını arkadaşının gördüğünü belirterek, "Arkadaş, can simidiyle gitti, zorluk yaşadığı için biz de buradan denize atladık. Bir şekilde kurtardık, görevimizi yaptık" dedi.
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5Öte yandan, seyir halindeki otomobilin denize düşme ve vatandaşların kurtarılma anları, bir balıkçı gemisinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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