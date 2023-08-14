Denize düşen terliğini almak isterken, boğularak öldü

Zonguldak’ın Kızlar Plajı’nda denize düşen terliğini almak isteyen Rasim Ünal, boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte Zonguldak’a gelen 31 yaşındaki Rasim Ünal, dalgalı denizde kumsalda gezerken, ayağındaki terliği çıktı. Bu sırada dalgalarla birlikte sürüklenen terliğini kurtarmak için denize giren adam, bir anda dalgaların arasında çırpınmaya başladı.

Eşinin çığlıkları sonucu Ünal’ın çırpındığını gören vatandaşlar hemen durumu Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi.