Denize düşen terliğini almak isterken, boğularak öldü

Zonguldak’taki Kızlar Plajı’nda denize düşen terliğini almak için suya giren Rasim Ünal, bir anda dalgaların arasında kaldı. Dalgalarla birlikte sürüklenen adam, Sahil Güvenlik ve çevredekiler tarafından karaya çıkarıldı. Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Denize düşen terliğini almak isterken, boğularak öldü - 1

Zonguldak’ın Kızlar Plajı’nda denize düşen terliğini almak isteyen Rasim Ünal, boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte Zonguldak’a gelen 31 yaşındaki Rasim Ünal, dalgalı denizde kumsalda gezerken, ayağındaki terliği çıktı. Bu sırada dalgalarla birlikte sürüklenen terliğini kurtarmak için denize giren adam, bir anda dalgaların arasında çırpınmaya başladı.

Eşinin çığlıkları sonucu Ünal’ın çırpındığını gören vatandaşlar hemen durumu Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denize düşen terliğini almak isterken, boğularak öldü - 2

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve vatandaşlar Rasim Ünal’ı denizden kurtararak bota çıkardı.

Botla sağlık ekiplerine teslim edilen Ünal, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Ünal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Denize düşen terliğini almak isterken, boğularak öldü - 3

Denizde boğularak hayatını kaybeden 31 yaşındaki Rasim Ünal’ın Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı Araç Meslek Yüksek Okulunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Denize düşen terliğini almak isterken, boğularak öldü - 4
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