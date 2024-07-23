Denize girenler enfeksiyon kapıyor: Mahallenin çöp isyanı
Trabzon'un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi'ndeki katı atık entegre ve bertaraf tesisinde dereye atık su bıraktığı iddia edildi. Dereye bırakılan atık suyun sıcak hava ve nem ile birlikte çevreye çok kötü kokular yaydığını belirten çevre sakinleri sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor. Bu atık sularının Yanbolu Deresi ile birlikte denize ulaştığını ve denizin de kirletildiğini belirten mahalle muhtarı, denize girenlerin enfeksiyon kaptığını öne sürdü.
Trabzon'un Araklı ilçesi Taşönü mahallesinde çevre sakinlerinin çöp tesisi isyanı sürüyor.