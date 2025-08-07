Denize girmek yasak mı? İstanbul'da nerede ve hangi ilçelerde denize giriş yasaklandı?
Denize girmek, İstanbul'da 5 bölgede yasaklandı. Sıcak havaların ardından gelen sağanakla beraber şiddetli rüzgar, denize girecekler için tehlike teşkil ediyor. İlçe kaymakamlıklarından ise denize girişler için önemli duyurular yapıldı. Bazı bölgelerde vatandaşların denizi kullanması yasaklandı. Peki, hangi ilçelerde denize girilmez?
İstanbul'da denize girmek isteyenler için kaymakamlıklardan son dakika açıklamaları geliyor. Bir süre olumsuz hava şartlarının sürdmesi nedeniyle bazı noktalarda denizleri kullanmak geçici süre yasaklandı. Şehir sakinleri ise denize girmenin yasak olduğu yerleri araştırıyor. İşte, denize girmek yasak olan ilçeler...