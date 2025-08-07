Denize girmek yasak mı? İstanbul'da nerede ve hangi ilçelerde denize giriş yasaklandı?

Denize girmek, İstanbul'da 5 bölgede yasaklandı. Sıcak havaların ardından gelen sağanakla beraber şiddetli rüzgar, denize girecekler için tehlike teşkil ediyor. İlçe kaymakamlıklarından ise denize girişler için önemli duyurular yapıldı. Bazı bölgelerde vatandaşların denizi kullanması yasaklandı. Peki, hangi ilçelerde denize girilmez?

İstanbul'da denize girmek isteyenler için kaymakamlıklardan son dakika açıklamaları geliyor. Bir süre olumsuz hava şartlarının sürdmesi nedeniyle bazı noktalarda denizleri kullanmak geçici süre yasaklandı. Şehir sakinleri ise denize girmenin yasak olduğu yerleri araştırıyor. İşte, denize girmek yasak olan ilçeler...

DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Meteoroloji verileri dikkate alınarak, İstanbul genelinde etkisini sürdürecek olan yağışla beraber kimi bölgelerde rüzgar şiddetini artırıyor. İlçe kaymakamlıklarından ise şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu açıklaması yapılıyor.

Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan beş ilçede yasak söz konusu oldu.

Beykoz genelinde ve Sarıyer’in Kısırkaya Plajı’nda 10 Ağustos’a kadar denize girişler yasaklandı.

Çatalca ve Eyüpsultan’da yasaklar 9 Ağustos’a kadar devam edecek.

Arnavutköy’de yasak yalnızca 7 Ağustos için geçerli olacak.

Öte yandan Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Kandıra'da da 6-7-8 Ağustos günlerinde deniz kullanılamayacak.

Söz konusu bölgelerde yüksek dalga boyu ve rüzgar sebebiyle can ve mal kaybının önüne geçmek için önlem alındığı bildirildi.

