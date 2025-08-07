Denize girmek yasak mı? İstanbul'da nerede ve hangi ilçelerde denize giriş yasaklandı?

Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan beş ilçede yasak söz konusu oldu.



Beykoz genelinde ve Sarıyer’in Kısırkaya Plajı’nda 10 Ağustos’a kadar denize girişler yasaklandı.



Çatalca ve Eyüpsultan’da yasaklar 9 Ağustos’a kadar devam edecek.



Arnavutköy’de yasak yalnızca 7 Ağustos için geçerli olacak.



Öte yandan Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Kandıra'da da 6-7-8 Ağustos günlerinde deniz kullanılamayacak.



Söz konusu bölgelerde yüksek dalga boyu ve rüzgar sebebiyle can ve mal kaybının önüne geçmek için önlem alındığı bildirildi.