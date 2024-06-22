"Denize girmeyin" uyarılarına kulak asmadılar! 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
"Denize girmeyin" uyarılarının yapıldığı Samsun’da serinlemek için denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Dalga yüksekliğinin 1 metreyi aştığı Karadeniz’de boğulma tehlikesi geçirenleri, vatandaşlar ve cankurtaranlar kurtardı.
Samsun Valiliği artan rüzgar nedeniyle vatandaşlara ‘Denize girmeyin’ uyarısında bulunmuştu. Kolluk kuvvetleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar da megafon ve hoparlörler ile sahildeki vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunurken, sabahın ilk saatlerinden itibaren boğulma ihbarları yapıldı.