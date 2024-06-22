"Denize girmeyin" uyarılarına kulak asmadılar! 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun Valiliği artan rüzgar nedeniyle vatandaşlara ‘Denize girmeyin’ uyarısında bulunmuştu. Kolluk kuvvetleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar da megafon ve hoparlörler ile sahildeki vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunurken, sabahın ilk saatlerinden itibaren boğulma ihbarları yapıldı.