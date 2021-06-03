Denizi kirleten gemiye suçüstü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce deniz uçağıyla yapılan denetimde, İzmit Körfezi’ne atık bırakken suçüstü yakalanan gemiye 1 milyon 301 bin lira ceza uygulandı.

DHA 03.06.2021 - 16:14

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla deniz uçağıyla havadan yaptığı denetim sırasında, denizi kirleten gemi tespit edildi.
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Deniz uçağı pilotları, Demiryeri mevkisinde demirli, Türk bandıralı ‘Mega D’ isimli kuru yük gemisinin denizi kirlettiğini, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na iletti.
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Tekneyle geminin yanına giden ekipler, balast döküldüğünü belirledi.
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Gemiden numuneler alınırken, ekipler de gemiye yönelik 1 milyon 301 bin lira ceza uyguladı.
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