Denizi olmayan Manisa'dan dünyaya balık ihracı

DHA 18.04.2021 - 10:15
Denize kıyısı olmamasına rağmen Türkiye'de önemli yere sahip olan Manisa'nın baraj göletlerinde yetişen balıklar, Avrupa başta olmak üzere dünya sofralarını lezzetlendiriyor.
Öztürk, şöyle devam etti:
"Manisa denize kıyısı olmayan il olmasına rağmen balık yetiştiriciliğinde önemli üretim kapasitesine sahip. Özellikle Alabalık üreticiliğinde üretimimizin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Bu önemli bir unsur. Geçen yıl 838 ton alabalık yetiştiriciliğimiz, 160 ton aynalı sazan, bunun yanında akvaryum balıkları 200 ton tıbbi sülük üretimi var. İlimizde yetiştirdiğimiz alabalığın şöyle önemi var. Burada belli büyüklüğe kadar yetiştirilen alabalıklar, daha sonra Karadeniz'deki tesislerde daha bir büyüklüğe ulaştıktan sonra Türk somonu olarak ihraç ediliyor. Buna karşılık ülkemize 1 milyon dolar döviz girdisi sağlıyoruz."