Denizi olmayan şehrin alabalıkları, yurtdışı pazarlarına gönderiliyor
19.02.2026 09:52
İHA
Gümüşhane'de alabalık yetişiriciliği üretimi 2026'da 2 bin tona ulaştırken, yetiştiricilik kapasitesinin ve ihracat potansiyelinin her geçen yıl arttığı gözlemlendi.
Gümüşhane'de 18'i kara, 28'i ise kafes olmak üzere toplam 46 tesiste alabalık yetiştiriciliği yapılıyor. Tesislerin toplam üretim kapasitesi ise 5 bin 537 ton, yavru üretim kapasitesi de 21 milyon 190 bin adet olarak açıklandı.
Torul, Kürtün ve Kelkit'teki barajların kafeslerinde yetişen gökkuşağı alabalıkları, 1 kilograma kadar büyütülüyor.
YETİŞTİRİLEN BALIKLAR YURTDIŞI PAZARLARINA GÖNDERİLİYOR
Büyütülen balıklar Karadeniz'in kıyısındaki tesislerde 3 ila 5 kilograma kadar yetiştiriliyor. Ardından başta Rusya, Çin, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok ülkede alıcılarıyla buluşuyor.
Diğer yandan Gümüşhane'de resmi kaynaklara göre bin 983 ton seviyesinde alabalık üretiminin yapıldığı belirtildi. Sektördeki üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların da devam edildiği ifade edildi.