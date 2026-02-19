Denizi olmayan şehrin alabalıkları, yurtdışı pazarlarına gönderiliyor

Büyütülen balıklar Karadeniz'in kıyısındaki tesislerde 3 ila 5 kilograma kadar yetiştiriliyor. Ardından başta Rusya, Çin, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok ülkede alıcılarıyla buluşuyor.

Diğer yandan Gümüşhane'de resmi kaynaklara göre bin 983 ton seviyesinde alabalık üretiminin yapıldığı belirtildi. Sektördeki üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların da devam edildiği ifade edildi.