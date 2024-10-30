Denizin altında sessiz tehlike: Müsilaj Marmara'da 24 metreye kadar yayıldı
Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumu yeniden mi ortaya çıktı? Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde müsilajın 10 metreden başlayarak 24 metre derinliğe kadar yayıldığını belirterek uyarılarda bulundu.
Marmara Denizi için endişelendiren müsilaj açıklaması geldi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumunun yeniden ortaya çıktığını açıkladı.
Prof. Dr. Sarı, 23 Ekim ve 25 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği dalışlarda müsilajın 10 metreden başlayarak 24 metre derinliğe kadar yayıldığını belirtti.