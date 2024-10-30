Denizin altında sessiz tehlike: Müsilaj Marmara'da 24 metreye kadar yayıldı

Marmara Denizi'nin uzun yıllar ortalamasına göre 2 derece daha sıcak olduğunu belirten Sarı, "Deniz yüzeyindeki su sıcaklığı 21 derece olarak ölçülürken, 40 metre derinlikte ise bu sıcaklık 16 dereceye düşüyor" diye konuştu.