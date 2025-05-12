Denizin dibindeki dilekler: Kimi araba istedi, kimi aşk

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler ile Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, eğitim ve temizlik için Antalya'nın farklı noktalarına dalışlar gerçekleştiriyor.

Dalış yaptıkları noktalarda görüntü alan ekip, su altını kirleten çok sayıda nesneyle de karşılaşıyor.