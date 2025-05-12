Denizin dibindeki dilekler: Kimi araba istedi, kimi aşk

Antalya'da su altı sporları topluluğu üyeleri, deniz dibinde temizlik yaptı. Denizden plastik poşetlere sarılmış Hıdırellez dilekleri ve bozuk paralar çıktı.

Denizin dibindeki dilekler: Kimi araba istedi, kimi aşk - 1

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler ile Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, eğitim ve temizlik için Antalya'nın farklı noktalarına dalışlar gerçekleştiriyor.

Dalış yaptıkları noktalarda görüntü alan ekip, su altını kirleten çok sayıda nesneyle de karşılaşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizin dibindeki dilekler: Kimi araba istedi, kimi aşk - 2

Geçen günlerde eğitim için Konyaaltı Sahili'nde dalış yapan ekip, su altında 6 Mayıs'ta Hıdırellez nedeniyle bazı kişilerin denize attığı dilekleri gördü.

Denizin dibindeki dilekler: Kimi araba istedi, kimi aşk - 3

Dileklerin bazılarının plastik poşetlerde, kurdeleyle sarılı veya keselere sarılarak atıldığı görüldü.

Açıkta bulunan kağıtlarda ise daha çok ev, araba, aşk dilekleri olduğu görüldü.

Denizin dibindeki dilekler: Kimi araba istedi, kimi aşk - 4

Dalış yapan ekipte bulunan Sualtı Sporları Topluluğu üyesi Furkan Çeltik, “Su altında Hıdırellez nedeniyle denize atılan yüzlerce kağıt gördük. Kağıtlarda genelde ev, araba üzerine dilekler vardı. Hatta birisi kadın resmi çizerek denize atmış. Bunu görünce çok şaşırdım." dedi.

Denizin dibindeki dilekler: Kimi araba istedi, kimi aşk - 5

Bu tür atıkların ekosisteme zarar verdiğini anlatan Çeltik, dilek kağıtlarını toplamadıklarını söyledi.

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