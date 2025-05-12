Denizin dibindeki dilekler: Kimi araba istedi, kimi aşk
Antalya'da su altı sporları topluluğu üyeleri, deniz dibinde temizlik yaptı. Denizden plastik poşetlere sarılmış Hıdırellez dilekleri ve bozuk paralar çıktı.
Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler ile Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, eğitim ve temizlik için Antalya'nın farklı noktalarına dalışlar gerçekleştiriyor.
Dalış yaptıkları noktalarda görüntü alan ekip, su altını kirleten çok sayıda nesneyle de karşılaşıyor.