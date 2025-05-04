Denizin dibinden çıkanlar pes dedirtti: Klozet, gramofon, tekerlek, demir...

Denize daldıklarında balık görmek istediklerini ama klozet ya da gramofon gibi ilginç atıklarla karşılaştıklarını belirten Atasoy, "Bu tür atıkların bilinçli olarak atılmadığını ümit ediyoruz. Dalış sırasında bizim için anlamlı bir ana da tanıklık ettik: Su altında bir Türk bayrağı bulduk. Büyük ihtimalle farkında olmadan denize atılmıştı. Biz onu aldık ve göğsümüzde taşıdık. Ayrıca plastik atıklar, tek kullanımlık mendiller gibi pek çok çevre kirliliği oluşturan nesneyle karşılaştık. Bizde bunları toplayarak toplumun bilinçlenilmesini sağlamak istedik" dedi.