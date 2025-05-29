Denizin dibinden çıkarıldı: Takma diş, cam şişe, cep telefonu ve atık malzemeler

Görüntü yine hoş değil, fakat buradaki temel amacımız, temel şiarımız çevre bilincini arttırıp yeni nesillere, gelecek nesillere çevreye duyarlı bir toplum oluşturabilme hayaline yönelik bir çalışma. Bu yıl ki temamız plastik kirliliği ile mücadele ve çevrene iyi bak mottosuyla bir program düzenliyoruz. Bu hafta münasebetiyle diğer illerde de sürdürülen çalışmalar ek olarak Sinop'umuzda da böyle bir çalışma yaparak bilinci arttırmak çevreye duyarlı nesilleri buluşturabilmek için böyle bir çalışma yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız Bu tür manzaralara sebebiyet verebilecek davranışlardan uzak durup, çevreye duyarlı, çevre bilincinin bir vatan sevgisi olduğunu, çevre bilincinin bir millet sevgisi olduğunu göstermek, bu bilinçle onların hareket etmesini rica ediyoruz. Korumanın birinci amacı kirletmemektir. O yüzden çevremize duyarlı olmamız lazım kirletmemiz için gerekli tedbirleri öncelikle almamız gerekiyor" dedi.