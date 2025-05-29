Denizin dibinden çıkarıldı: Takma diş, cam şişe, cep telefonu ve atık malzemeler
Sinop'ta, gerçekleşen deniz dibi temizliğinde, su altından araç lastikleri, plastik ve cam şişeler, takma diş gibi çok sayıda atık malzeme çıkarıldı.
Sinop'ta 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Deniz Polisi ve Sinop Üniversitesi'nde görevli dalgıçlar tarafından Karadeniz'de dip temizliği gerçekleştirildi. İç liman mevkiinde yapılan temizlikte dalgıçlar su altından araç lastikleri, plastik ve cam şişeler, cep telefonu, piknik sandalyesi ve misina gibi atıklar çıkardı.
Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Salih Livaoğlu etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Çevre Haftası programı kapsamında, 81 ilimizde bakanlığımızın mihmandarlığında yürütülen Çevre Haftası programının bir ayağını da burada Sinop'ta düzenliyoruz. Bu program dahilinde geçen senelerde olduğu gibi yine deniz tabanından atık malzemeler çıkarıldı.