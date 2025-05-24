Denizin ortasında angus şaşkınlığı
Hatay'da denize düşerek ölen ve kıyıya vuran angus, ekipler tarafından kıyıdan kaldırıldı.
Hatay'da denizin ortasında görüntülenen angus, şaşkınlık yarattı.
Hatay'da denizin ortasında görüntülenen angus, şaşkınlık yarattı.
Yurt dışından gemilerle Türkiye'ye getirilen ve dönem dönem TIR'lardan kaçarak ortalığı birbirine katan anguslardan birisi bu kez denize düşerek öldü.
Bir süre kıyıya yakın noktalarda görülen ve ardından da kıyıya vuran angusu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdiler.
Bölgeye gelen ekipler, angusu halatla çekerek kıyıdan götürdü.