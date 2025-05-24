Denizin ortasında angus şaşkınlığı

Hatay'da denize düşerek ölen ve kıyıya vuran angus, ekipler tarafından kıyıdan kaldırıldı.

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Hatay'da denizin ortasında görüntülenen angus, şaşkınlık yarattı.

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Denizin ortasında angus şaşkınlığı - 2

Yurt dışından gemilerle Türkiye'ye getirilen ve dönem dönem TIR'lardan kaçarak ortalığı birbirine katan anguslardan birisi bu kez denize düşerek öldü.

Denizin ortasında angus şaşkınlığı - 3

Bir süre kıyıya yakın noktalarda görülen ve ardından da kıyıya vuran angusu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdiler.

Bölgeye gelen ekipler, angusu halatla çekerek kıyıdan götürdü.

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