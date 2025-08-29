Denizin renginde değişim: Sular kirlenmeye başladı
Deniz kirliliği Akdeniz'de gözle görünür hale geldi. Antalya Körfezi'nde son günlerde denizin renginde ve canlı yaşamında dikkat çekici değişimler yaşanıyor.
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu yıl Antalya Körfezi'nde denizin rengi değişti, yeşilimsi, siyahımsı bir renk var denizde. Dolayısıyla su altında da görüş azaldı. Suyun şartları değişirse bu ortamlarda yaşayabilen organizmalar gelişir, bunların bir kısmı insanlara zarar verebilir, kaşıntı ve yanma gibi etkiler görülebilir" dedi.